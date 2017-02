L’annuncio è arrivato nella notte come un fulmine a ciel sereno.

Ed è giunto dal profilo Facebook Ufficiale del leggendario John Carpenter: il 19 ottobre del 2018 un nuovo Halloween approderà nei cinema.

Nel rendere pubblica la cosa, il filmmaker che nel 1978 ha terrorizzato il mondo con il primo,seminale Halloween – La Notte delle Streghe, non ha rivelato moltissimi dettagli. Nel suo post, che trovate qua sotto, spiega che lo script verrà realizzato da David Gordon Green e Danny McBride, con Green anche alla regia del tutto. Carpenter manterrà il proprio ruolo di produttore esecutivo per offrire consigli, consulenze e feedback sul progetto (e non esclude di occuparsi anche della colonna sonora). A produrre il film sarà la Blumhouse di Jason Blum e la Miramax. Il regista ammette di essere rimasto particolarmente impressionato dalle idee proposte da Blum, McBride e Green per il nuovo Halloween.

Il celebre franchise horror è già tornato sul grande schermo nel 2007 con il lungometraggio diretto da Rob Zombie (che ha anche avuto un seguito). Carpenter, abbastanza di recente, ha affrontato a viso aperto la questione relativa ai reboot e alle bugie che la rockstar avrebbe detto sul suo conto (trovate tutto quello che c’è da sapere in questo articolo).