Il produttoreè attualmente impegnato nella promozione di, lo spin-off di The LEGO Movie uscito ieri nei cinema italiani e oggi in quelli statunitensi.

In una intervista rilasciata a Collider (via CB.com), il producer ha anche avuto modo di parlare di un’altra sua pellicola molto attesa, ovvero il primo adattamento cinematografico di IT, il monumentale romanzo scritto da Stephen King. In molti temevano che il film diretto da Andres Muschietti potesse ricevere il trattamento PG-13, in maniera tale da avere vita più facile al box-office, ma Lin ha escluso questa eventualità:

Sarà un film Rated-R. Se fai un film Vietato ai Minori, devi abbracciarlo in maniera integrale, come anche il materiale alla base dello stesso. C’è un clown terrificante che cerca di ammazzare dei ragazzini. Deve essere Rated-R. I ragazzini peraltro sono fantastici, ci sono delle forti vibrazioni in stile Stand By Me per come sono affiatati, per come scherzano e per come sono attaccati fra di loro. E hanno a che fare con uno spaventoso pagliaccio che infesta Derry, quindi sarà tutto Vietato ai Minori.

Lin specifica poi il piano è sempre quello di dare vita a un sequel incentrato sulla storia dei membri ormai adulti del Club dei Perdenti, con l’auspicio che il primo vada bene al botteghino.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.