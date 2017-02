Ancora un ingresso nel cast di, le cui riprese partiranno entro la fine del mese.

Si tratta, stando a Variety, di Ted Levine, la star di “Il Silenzio degli Innocenti”, “Shutter Island”, “Monk” e “American Gangster”.

Per il momento non è chiaro che tipo di ruolo interpreterà l’attore visto di recente in Bleed: Più forte del destino.

La produzione di Jurassic World 2 inizierà il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii. Alla regia ci sarà Juan Antonio Bayona, regista di The Orphanage e The Impossibile. Il film non sarà girato solo alle Hawaii: secondo indiscrezioni, una parte delle riprese si terrà presso i Pinewood Studios di Londra.

La data di uscita è fissata per il 22 giugno 2018, nel cast torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tra le new entry Toby Jones, Justice Smith, Ted Levine e Rafe Spall.