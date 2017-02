È iniziata la produzione di, il sequel del leggendario film del 1964 con Julie Andrews. Le riprese hanno luogo presso gli Shepperton Studios, in Gran Bretagna. Nel cast, come saprete, c’è(Il Diavolo Veste Prada) nel ruolo dell’iconica tata dalle mille risorse. La affianca(Hamilton). Alla regia c’è(Chicago, Into the Woods). La release è fissata per il 25 dicembre del 2018.

Nel cast troveremo anche Ben Whishaw (Spectre), Emily Mortimer (Hugo Cabret) Julie Walters, Colin Firth e Meryl Streep.

Nel film ci saranno tre nuovi membri della famiglia Banks, interpretati da Pixie Davies (Miss Peregrine – La Casa dei Ragazzi Speciali), Nathanael Saleh (Game of Thrones) e Joel Dawson.

La sceneggiatura sarà opera di David Magee, mentre il candidato al premio Oscar Marc Shaiman si occuperà della colonna sonora; il vincitore del Tony Award Scott Wittman, invece, scriverà nuove canzoni originali.

Il film diretto da Rob Marshall sarà ambientato nella Londra della Grande Depressione, 20 anni dopo il primo film, e sarà basato sulle nuove avventure di Mary Poppins e della famiglia Banks scritte da P.L. Travers.

La storia segue Jane e Michael Banks oramai diventati adulti che, dopo una grave perdita, accolgono in casa Mary Poppins. Attraverso le sue doti magiche, e con l’aiuto del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a riscoprire la gioia e il senso di meraviglia che sembrano svaniti dalle loro vite.

La pellicola del 1964, con Julie Andrews e Dick Van Dyke, era ambientata poco prima della Prima Guerra Mondiale e divenne un vero e proprio cult, vincendo cinque premi Oscar.

