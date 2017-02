The Batman: Ben Affleck e la Warner Bros. molto soddisfatti dal nuovo script?

Ancora un aggiornamento su, il nuovo film in solitario sul Cavaliere Oscuro da cui Ben Affleck di recente si è allontanato in qualità di regista.

Qualche giorno fa abbiamo appreso che Chris Terrio era stato ingaggiato per dare una ripulita alla sceneggiatura, e oggi scopriamo che lo script è stato di fatto consegnato questo mese e che Affleck e la Warner Bros. ne sarebbero molto soddisfatti.

Non c’è un fondo di verità nelle voci secondo cui la sceneggiatura sarà rifatta da zero – ha commentato su twitter Justin Kroll di Variety. “Numerose fonti sostengono che il nuovo script è arrivato questo mese e tutti, tra cui [il Chief Content Officer Toby] Emmerich e Ben [Affleck], ne sono molto soddisfatti“.

Con uno script pronto, all’appello manca solamente un nuovo regista. Se così fosse le riprese potrebbero partire entro l’autunno.

@BatmanNewsCom No, several sources already saying new script came in this month and everyone including Emmerich and Ben very happy with it

— Justin Kroll (@krolljvar) February 9, 2017