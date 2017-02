Questa settimana troverete inuna serie di divertenti richiami alle precedenti incarnazioni di Batman, come se quello doppiato dafosse l’unico cavaliere oscuro che paradossalmente ha la memoria di tutti gli altri, quando di solito ognuno sembra ripartire da capo.

Noi invece una memoria di ciò che è stato fatto con il cavaliere oscuro ce l’abbiamo, e molto buona. Senza bisogno di fare l’ironia di LEGO Batman ci ricordiamo molto bene i momenti peggiori che i film sull’uomo pipistrello ci hanno propinato. Certo molto si concentra in alcuni episodi della serie, ma lo stesso nel fare la classifica delle 10 trovate più kitsch per una sceneggiatura (o per il casting o per il reparto costumi) di un film di Batman c’è stata una bella lotta.

