Ora… ecco di cosa dobbiamo fare in qualità di fan: dobbiamo fare di [Logan] il più grande film di Wolverine mai realizzato. Dobbiamo fare sì che sia un grandissimo successo e, davvero, dobbiamo mandare un messaggio a Hugh e dirgli quanto lo amiamo e quanto apprezziamo il cuore che ha messo in questo capitolo della storia di Wolverine, Logan. Credo che, come può capitare a una band che finisce la serata tra le richieste del pubblico, ci sia una possibilità che anche lui possa tornare da dietro le quinte e dire “Ok, ho capito che non mi lascerete andare”.

Come saprete,ha più volte dichiarato chedisegnerà la sua ultima interpretazione di Wolverine. Per molto tempo, l’eventualità di un ipotetico film con Wolverine e Deadpool ha tuttavia animato voci, indiscrezioni e speculazioni. Nonostante Jackman abbia più volte ribadito la sua volontà di “chiudere in bellezza” con il personaggio, a rilanciare nuovamente la possibilità che l’attore possa essere coinvolto in film con Wade Wilson (interpretato da Ryan Reynolds) è stato proprio, creatore di Deadpool con Fabian Nicieza. Alla domanda circa le possibilità che Jackman torni nel ruolo di Wolverine, potenzialmente anche in un crossover con il Mercenario Chiacchierone, Liefeld ha dichiarato:

Liefeld, in sostanza, ritiene che se Logan dovesse rivelarsi un grande successo al botteghino, Jackman potrebbe tornare sui suoi passi e valutare nuovamente la possibilità di vestire i panni del celebre mutante. Per il momento, tuttavia, si tratta di un semplice auspicio. A oggi, non resta che attendere l’arrivo di Logan nelle sale cinematografiche e aspettare i risultati del box office.

Nel cast di Logan troviamo Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.

Scritto da David James Kelly, Logan uscirà il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti, il 1 marzo in Italia.

