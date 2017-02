Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Stando a quanto riportato dall’ Hollywood Reporter , in occasione di un recente test screeningha registrato il più alto voto nella storia dei Marvel Studios.

Sarebbe proprio 100/100 la media della votazione assegnata dagli spettatori della proiezione test al cinecomic di James Gunn. In passato, ad aver superato la soglia del 90 ci sono stati solamente Avengers e Iron Man 3.

Si tratta effettivamente di un risultato strepitoso per un film Marvel, ma lo stesso James Gunn su twitter ha suggerito cautela. “Per la cronaca, il film con il volto più alto a cui ho lavorato è stato Scooby-Doo 2: Mostri scatenati – quindi prenderei certe notizie con le pinze“.

For the record the 2nd highest scoring film I’ve worked on is Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed – so I take these things w a grain of salt 😊

— James Gunn (@JamesGunn) February 10, 2017