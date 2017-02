Nuovo ingresso nel cast di

Secondo Variety, Thandie Newton (Mission Impossible 2, Westworld) è in trattative per partecipare al blockbuster della Lucasfilm diretto da Phil Lord e Chris Miller. Non sappiamo ancora chi interpreterà, ma se le trattative andassero a buon fine la Newton andrebbe ad affiancare il protagonista Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (il mentore di Han), Emilia Clarke e Phoebe Waller-Bridge (che interpreterà un personaggio in CGI).

Le riprese sono iniziate a gennaio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La pellicola, scritta e diretta da Phil Lord e Chris Miller, sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza. A fianco di Han Solo troveremo anche Chewbacca, e forse scopriremo come i due si sono incontrati. Nel cast anche Donald Glover ed Emilia Clarke.

Il film uscirà nel 2018.