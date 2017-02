Lights Out – Terrore nel Buio: ecco il commento non ufficiale al film registrato dal regista David F. Sandberg

Questa la sinossi:

Dal produttore James Wan (“L’evocazione – The Conjuring”), è in arrivo il racconto di un terrore sconosciuto in agguato nel buio.

Quando Rebecca se n’è andata di casa, pensava di aver lasciato dietro di sé le sue paure di bambina. Crescendo, non era mai sicura di cosa fosse reale e cosa non lo fosse quando le luci si spegnevano… e adesso il suo fratellino, Martin, sta vivendo gli stessi inspiegabili e terrificanti eventi che avevano già messo alla prova la sua sanità mentale e minacciato la sua sicurezza. Una spaventosa entità con un misterioso attaccamento alla madre, Sophie, è riemersa.

Ma questa volta, quando Rebecca arriva a pochi passi dalla verità, le loro vite saranno in pericolo… quando si spegneranno le luci.

Il film ha per protagonisti Teresa Palmer (“Triple 9”) nel ruolo di Rebecca; Gabriel Bateman(“Annabelle”) in quello di Martin; Billy Burke (la saga di “Twilight”) nel ruolo del padre di Martin, Paul; Alexander DiPersia (“Forever”) il fidanzato di Rebecca, Bret e Maria Bello(“Prisoners”) in quello di Sophie.

“Lights Out – Terrore nel Buio” è il film di esordio alla regia di David F. Sandberg, che ha diretto il film da una sceneggiatura di Eric Heisserer (“Final Destination 5”), basato sul cortometraggio dello stesso Sandberg. James Wan, Lawrence Grey e Heisserer hanno prodotto il film, con Walter Hamada, Dave Neustadter e Richard Brener come produttori esecutivi.

Il team dietro la macchina da presa di Sandberg comprende il direttore della fotografia, Marc Spicer (“Furious 7”), la scenografa Jennifer Spence (i film di “Insidious”), il montatore Kirk Morri (“The Conjuring”) e la costumista Kristin M. Burke (“The Conjuring”). Le musiche sono state composte da Benjamin Wallfisch.

La New Line Cinema presenta una produzione Grey Matter/Atomic Monster, “Lights Out”. Lights Out – Terrore Nel Buio, distribuito dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.