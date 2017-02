Ospite alla BBC Radio 1 per promuovere(voce della versione a “tascabile” del Crociato di Gotham) ha dato prova delle sue doti da improvvisatore facendo un divertente scherzo telefonico.

L’attore e doppiatore, usando ovviamente la voce di Batman, ha chiamato un negozio di giocattoli per chiedere informazioni utilizzando per ogni frase le lettere dell’alfabeto in ordine lineare (Prima A, poi B, poi C, ecc).

Ecco il video:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

