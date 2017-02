Lo sviluppo di, il film tratto dai fumetti deidella Marvel, prosegue senza che sia stato ancora ufficializzato l’inizio delle riprese.

Ieri Josh Boone ha condiviso un nuovo artwork disegnato da Ashley Guillory, già responsabile di altri concept diffusi dal regista. Nell’immagine vediamo Wolfsbane, uno dei protagonisti del film che verrà interpretato da Maisie Williams (Game of Thrones), taggata proprio da Boone nell’immagine. Non è chiaro se si tratti di un concept ufficiale, ma potete vedere l’illustrazione qui sotto:

La 20th Century Fox sta sviluppando attualmente il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si occuperà anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher. Negli anni i Nuovi Mutanti hanno avuto diverse contaminazioni con gli X-Men: questo potrebbe lasciar intuire la direzione che intende prendere la Fox con l’intera saga, ora che il ciclo di film di Bryan Singer si avvia verso la conclusione con X-Men: Apocalypse e Wolverine 3.

Non sono chiare le tempistiche, ma l’idea è che la pellicola sia programmata per il 2018/2019, proprio per lanciare un nuovo ciclo di film.