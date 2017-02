Con 6.4 milioni di euro nei primi quattro giorni,si conferma un grande successo al box-office italiano. La pellicola di James Foley vince nettamente il weekend e si posiziona poco sotto gli 8.6 milioni di euro del primo film (chiuse a 19.6 a fine corsa), che tuttavia era avvantaggiato dalla curiosità che circondava il progetto e, soprattutto, dal giorno di San Valentino. Teniamo quindi d’occhio la pellicola per gli incassi che potrebbe fare domani.

Apre al secondo posto LEGO Batman – il Film, con quasi 1.2 milioni di euro in quattro giorni e la seconda media per sala della classifica. Il film d’animazione debutta sotto The LEGO Movie, che aprì sempre al secondo posto ma raccogliendo 1.4 milioni di euro, e finì la sua corsa con soli 3.4 milioni. La speranza è che in questo caso la tenuta sia migliore.

Terza posizione per La La Land, che incassa altri 947mila euro e sale a 5.8 milioni di euro. Al quarto posto La Battaglia di Hacksaw Ridge incassa 888mila euro e sale a 2.5 milioni di euro, mentre al quinto posto tiene bene Smetto Quando Voglio: Masterclass e incassa 810mila euro, per un totale di 2.5 milioni di euro.

Al sesto posto L’Ora Legale incassa 727mila euro e sale a 9.6 milioni di euro (questa settimana dovrebbe superare i fatidici 10 milioni), mentre al settimo posto Split raccoglie 605mila euro e sale a 4.8 milioni di euro.

Chiudono la top-ten Incarnate, con 307mila euro e un totale di 364mila euro in cinque giorni, Sing (247mila euro, 8.7 milioni complessivi) e A United Kingdom (180mila euro, 702mila euro complessivi).