Sarà disponibile dal 15 febbraio in Blu-ray, Blu-ray 4k e Dvd, Inferno, il nuovo film di Ron Howard basato sull’omonimo romanzo di Dan Brown.

Grazie alla Universal Home Entertainment Italia vi proponiamo un estratto in anteprima dagli extra home video. Il filmato, che trovate qua sotto, si focalizza su Bertrand Zobrist, il personaggio interpretato da Ben Foster.

Potete vederlo più in basso. Dopo il player trovate anche il comunicato stampa con tutti i dettagli riguardanti la release.

Il Codice Da Vinci e Angeli & Demoni sono stati solo l’inizio e ora con INFERNO, il premio Oscar® Tom Hanks (Miglior attore per Philadelphia nel 1993 e Forrest Gump nel 1994), il premio Oscar® Ron Howard (Miglior Regista e Miglior Film per A Beautiful Mind nel 2001) e l’autore di bestseller Dan Brown si sono ritrovati per l’ultimo intenso thriller di questa franchise miliardaria. Dopo essersi risvegliato in una stanza d’ospedale a Firenze, in Italia, senza ricordare cosa gli sia successo negli ultimi giorni, Robert Langdon (Hanks) si scopre improvvisamente obiettivo di una caccia all’uomo mentre prova a risolvere l’enigma più intricato che abbia mai affrontato. Si uniscono a questa avventura internazionale Felicity Jones (Rogue One: A Star Wars Story), Irrfan Khan (Jurassic World), Omar Sy (X-Men: Giorni di un Futuro Passato), Ben Foster (Hell or High Water) e Sidse Babett Knudsen (Westworld). INFERNO debutterà in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™ il 15 Febbraio 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il DVD e il Blu-ray™ di INFERNO contengono emozionanti e inediti extra, tra cui scene eliminate e sei intriganti contenuti speciali dietro-le-quinte. Il regista Ron Howard condivide il percorso che ha portato alla creazione del linguaggio iconico descritto nella Divina Commedia di Dante Alighieri e i potenti temi che la storia classica infonde nel film in “Visioni dell’Inferno”, mentre in “Ron Howard, diario di un regista”, gli spettatori seguono l’acclamato filmmaker mentre ritorna nel mondo di Robert Langdon e documenta il suo viaggio attraverso i social media. “Inferno in giro per il mondo” mette in luce il cast stellare internazionale coinvolto nel film e l’accesso senza precedenti a favolose location in giro per il mondo. Lo scrittore Dan Brown, il regista Ron Howard, lo sceneggiatore David Koepp e Tom Hanks esplorano l’evoluzione di Robert Langdon nelle avventure della franchise e le nuove intuizioni scoperte su questo eroe in “Un profilo di Langdon”. Felicity Jones è la protagonista di “Questa è Sienna Brooks”, che accende i riflettori su uno dei personaggi più complessi del film e la precisione con cui l’attrice candidata all’Oscar® (Miglior attrice, La teoria del tutto, 2014) le ha dato vita, mentre il personaggio di Ben Foster è al centro “Il miliardario malefico: Bertrand Zobrist”: qui gli spettatori entrano nella mente di un brillante – ma pericoloso – cattivo e ascoltano Foster e i filmmaker che spiegano come hanno plasmato questo terrificante personaggio.

contenuti extra in DVD E BLU-RAYTM:

Scene eliminate e integrali

Ron Howard, Diario di un regista

Un profilo di Langdon

Il miliardario malefico: Bertrand Zobrist

Questa è Sienna Brooks

Inferno in giro per il mondo

Visioni dell’Inferno

Hashtag: #InfernoIlFilm

INFORMAZIONI TECNICHE 4K UHD:

Genere: Thriller

Dischi: 1

Durata: 121 minuti ca

Audio: Italiano, Inglese Per Non Vedenti, Ceco, Francese, Giapponese, Polacco*, Portoghese, Russo, Spagnolo, Tailandese, Tedesco, Turco, Ungherese – 5.1 Dolby Digital; Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible)

Video: Formato panoramico ad ultra alta definizione (1.85:1) 3840 x 2160p

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Arabo, Cinese Tradizionale, Ceco, Coreano, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Giapponese, Lettone, Lituano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Thailandese, Tedesco, Turco, Ungherese

Contenuti Speciali: No

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Thriller

Dischi: 1

Durata: 121 minuti ca. (Durata contenuti speciali: 74 minuti ca.)

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese per non vedenti 5.1 Dolby Digital

Video: Formato panoramico ad alta definizione (1.85:1) 1920 x 1080p

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: • Scene eliminate e integrali • Ron Howard, Diario di un regista • Un profilo di Langdon

• Il miliardario malefico: Bertrand Zobrist • Questa è Sienna Brooks • Inferno in giro per il mondo • Visioni dell’Inferno

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Thriller

Dischi: 1

Durata: 117 minuti ca (Durata contenuti speciali: 71 minuti ca.)

Audio: Italiano, Inglese, Inglese per non vedenti, Tedesco – Dolby Digital 5.1

Video: Formato panoramico 1.85:1 Anamorfico 16:9

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: • Scene eliminate • Ron Howard, Diario di un regista • Un profilo di Langdon

• Il miliardario malefico: Bertrand Zobrist • Questa è Sienna Brooks • Inferno in giro per il mondo • Visioni dell’Inferno