Con John Wick: Chapter 2 nelle sale americane, il registapuò ora concentrarsi a tempo pieno sull’annunciato reboot diprodotto dalla Lionsgate.

A Entertainment Weekly ha dichiarato:

È incredibilmente simile a John Wick. C’è una grande mitologia dietro, è una grande sfida action. Dove si troverebbe ora un ragazzo che ha affinato la tecnica della lotta con la spada per 500 anni? In fondo al mio cuore sono ancora uno stunt. Come si fa a reinventare delle sparatorie? E come si fa a reinventare il duello con le spade? Ci troviamo qui in questo momento. Personalmente amo il primo Highlander ed ora penso di essere a buon punto.

Stahelski ha un forte rispetto per il film originale, e non vuole di certo sconvolgere la sua memoria:

Quando sono salito a bordo del progetto il film era già in sviluppo da un paio di anni e, come spesso accede a Hollywood, mi sono ritrovato in mezzo a alieni, meteore, astronavi, mutazioni del DNA, terroristi. Stavano cercando di trascinare ogni tipo di trama nel mondo degli immortali. Io non voglio nulla di tutto questo, ecco la mia personale opinione. Non mi interessa. Ho già visto film del genere. E non c’era il mondo degli immortali.