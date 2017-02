Sono interessato ai progetti nei quali c’è un mondo che puoi creare. Immergersi nel mondo di altri potrebbe essere spaventoso. Tuttavia, ce n’è uno nel quale non mi dispiacerebbe provare a mettermi in gioco. È un momento particolare nell’universo di Bond. Credo che il timing sia buono per reinventare ancora una volta tutto con un cambio di prospettiva. Bond è stato protagonista sia di film divertenti che di film molto seri. Mi piacerebbe poter proporre la mia idea e capire se esiste uno spazio per la mia strana versione di Bond. È quasi un sogno troppo grande!

ha co-direttoconnel 2014 e ha firmato la regia di, che vede nuovamente protagonista. Nel corso di una delle sue ultime interviste, il regista ha dichiarato di amare i progetti nei quali può delineare ex novo una vera e proprio cosmogonia. Tuttavia, c’è un franchise già fortemente avviato nel quale amerebbe essere coinvolto: quello di. Come dichiarato da Stahelski:

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe Chad Stahelski alla regia di un film di Bond? Ditecelo nei commenti!

John Wick: Chapter Two, approderà nelle sale statunitensi il 10 febbraio 2017 e in Italia il 23 marzo.

Tra le new entry troviamo Riccardo Scamarcio (di recente in Il Sapore del Successo), Ruby Rose (Resident Evil: The Final Chapter) e Peter Stormare (Fargo, Dancer in the Dark), che si uniscono ai Comon e Ian McShane. Di ritorno, dopo una parte nel primo film, anche John Leguizamo, Bridget Moynahan, Thomas Sadoski e Lance Reddick.

Alla regia è tornato Chad Stahelski, già regista della prima pellicola insieme a David Leitch, mentre la sceneggiatura è firmata da Derek Kolstad. Alla produzione troviamo Basil Iwanyk della Thunder Road.

Sviluppato con un budget di 20 milioni di dollari, il primo film ne ha incassati in tutto il mondo ben 78.

Fonti: MovieWeb, CB