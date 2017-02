Ero abbastanza nervoso perché non abbiamo realizzato un sequel, ma un film standalone. Per noi il primo era un film di avventura, mentre questo lo abbiamo concepito come un action movie di supereroi. Volevo proprio che il pubblico lo vedesse sotto questa lente.

Intervistato da Collider , il produttoreha avuto modo di parlare delle sfide affrontate nel realizzare, il nuovo capitolo del franchise LEGO sul grande schermo con protagonista il crociato di Gotham.

Al regista è stato inoltre chiesto se il film abbia subito o meno delle modifiche dopo la release nelle sale di Batman v Superman: Dawn of Justice.

È sempre stato concepito così come lo avete visto. Non c’è stato alcun cambiamento dopo l’uscita di Batman v Superman. Anche perché è un film che ha un tono completamente diverso, mentre ha invece un approccio simile a quello che avete visto in The LEGO Movie. Il personaggio di Batman non è cambiato, e The LEGO Movie è uscito prima di Batman v Superman. Il nostro personaggio è lo stesso, ha quella personalità un po’ arrogante che nasconde tuttavia un grande cuore.

Alla domanda su quale sia stata un’opportunità creativamente significativa offerta dal film, Lin non ha avuto dubbi:

La cosa più interessante che abbiamo avuto la possibilità di fare è stata quella di fondere insieme diversi franchise, da Harry Potter a King Kong, in un unico film. Per un fan come me è stato un sogno divenuto realtà.

Sui film futuri, Lin ha dichiarato di avere in mente vari progetti oltre a quelli già annunciati. Per il momento, tuttavia, conserva un approccio attendista e intende aspettare che LEGO Batman – il Film termini la sua corsa al box office globale:

LEGO movie era un film di avventura, questo è un film di supereroi, il prossimo [Lego Ninjago] è un film di Kung-Fu, poi abbiamo The LEGO Movie Sequel. È ciò che chiamerei “fase uno”. Ho anche in mente una “fase due” ma voglio prima vedere come il pubblico reagisce a questo film.

Quando a Lin è stato fatto notare che ragionare “per fasi” richiama l’organizzazione produttiva dell’Universo Cinematografico Marvel, il produttore si è detto ammirato dal lavoro svolto negli ultimi anni dai Marvel Studios:

Ho molto rispetto per il lavoro di [Kevin] Feige. Il livello qualitativo dei film Marvel è incredibile. Lavorare con questi ritmi è molto difficile, e lo è ancora di più per i film di animazione. (…) Noi cerchiamo di alternare i generi ma anche di creare un meta-elemento che accomuni i vari film. E i nostri attori non solo solamente delle voci, cerchiamo di creare dei veri e propri spazi creativi per permettere loro di esplorare i personaggi.

