A seguire potete ammirare un nuovo spot televisivo di, il cinecomic di James Mangold dal 1° marzo nei cinema italiani.

Il regista ha poi spiegato a We Got This Covered l’assenza di altri mutanti ben noti nel film:

Ci sono stati momenti all’inizio in cui giocavo con l’idea che Hugh incontrasse altri celebri mutanti. Ma così facendo la storia perdeva la sua “solitudine” e i personaggi finivano per diventare delle comparse. […] A volte ti ritrovi in questi momenti per soddisfare le persone e scrivi scene in cui ci si imbatte in qualcuno di già noto, ma finisce per essere un cammeo imbarazzante se non lo rendi organico e utile ai fini della storia.