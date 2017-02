Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Credo di poter contare sulle dita di una mano le volte in cui ho visto un green screen in tutti questi mesi di riprese. Ci saranno interventi in CGI, certamente, ma abbiamo cercato di catturare tutto il possibile con la macchina da presa. Io detesto il green screen, mi porta via un sacco di energia e mi deprime. Per Blade Runner, abbiamo fatto del nostro meglio per filmare tutto dal vivo, e costruire tutto. Credo che, per il film che stiamo facendo, dobbiamo trovare un’identità specifica e un nostro territorio, e allo stesso tempo essere fedeli e richiamare il primo progetto. È questo l’equilibrio che stiamo cercando di mantenere. (…) Mi sento sotto pressione ogni giorno ma, allo stesso tempo, non sono mai stato tanto ispirato ed emozionato. Mi piace rischiare.