Sento un’enorme responsabilità. Prendo parte a un numero enorme di conversazioni con i fan su quest’universo e, in particolare, su questo personaggio. Per questo sono grata ai social media, sono un modo fantastico per interagire con tutti, per capire cos’è che [i fan] amano in particolare di questo personaggio e per avere ben chiaro che cosa sperano di vedere. Nei fumetti il personaggio si trova in un momento che è una fonte di ispirazione importante, sono molto grata di essere parte di tutto questo.

Com’è noto sarà il premio Oscara interpretare Carol Danvers nell’UCM.apparirà per la prima volta nell’Universo Cinematografico Marvel in, la prossima avventura dei Vendicatori, prima di essere la protagonista assoluta di un film tutto suo. Come dichiarato da Larson a Total Film:

In Avengers: Infinity War l’attrice sarà diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War), mentre non è ancora stato scelto un regista per il film interamente dedicato a Captain Marvel.

A scrivere la sceneggiatura Nicole Perlman e Meg LeFauve (Inside Out), la storia è incentrata su Carol Danvers, pilota dell’esercito USA il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree durante un incidente. L’alterazione le fornisce dei superpoteri che la rendono fortissima, la fanno volare e le permettono di proiettare energia.

Nei fumetti Carol Danvers è comparsa nel 1968, su Marvel Super-Heroes #13.

Captain Marvel uscirà l’8 marzo 2019.

