È Niki Caro la regista scelta dalla Disney per dirigere l’adattamento cinematografico live-action di, il film d’animazione del 1998 basato sulla leggenda cinese di Hua Mulan, guerriera che si finse uomo per prendere il posto di suo padre in guerra.

Niki Caro ha diretto in passato film come McFarland, USA e La Ragazza delle Balene, pellicola che ottenne una nomination all’Oscar per la migliore interpretazione femminile. Si affianca ad Ava DuVernay (per Nelle Pieghe del Tempo) come seconda regista a dirigere un blockbuster da oltre 100 milioni di dollari di budget per i Walt Disney Studios.

Scritto da Lauren Hynek e Elizabeth Martin, e rimaneggiato da Rick Jaffa e Amanda Silver, Mulan non ha ancora una data di uscita.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: The Hollywood Reporter