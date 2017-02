Oggi è San Valentino.

La festa degli Innamorati per molti.

Il giorno in cui il mondo finirà secondo alcuni, per lo meno per quelli che conoscono a menadito ogni scena e dialogo di Ghostbusters II.

Se ben ricordate, nel sequel dell’immortale classico di Ivan Reitman, il Dr. Peter Venkman (Bill Murray) ha ormai appeso lo zainetto protonico al chiodo per dedicarsi alla carriera televisiva e al suo talk show The World of the Psychic.

Quando il film ci mostra uno spezzone di questo programma, in studio insieme a Venkman sono presenti due ospiti, entrambi dotati di facoltà psichiche e precognitive. I due sono convinti di conoscere il momento in cui avverrà la fine del mondo, ma è la donna a indicare una data molto vicina a noi: quella del 14 febbraio 2017.

Se avete una sensazione di Deja-vu non temete. Avevamo già parlato di ciò anche lo scorso anno perché in lingua originale la data è diversa, il 14 febbraio 2016 appunto.