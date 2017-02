The House That Jack Built celebra l’idea che la vita sia malvagità e assenza di anima, come è stato tristemente dimostrato di recente dall’ascesa dell’Homo Trumpus, il Re dei ratti.

ha avuto modo di parlare del suo nuovo progetto,, citando in maniera più che manifesta e per nulla benevola il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Come dichiarato dal regista danese:

La vicenda vedrà protagonista Matt Dillon nei panni di Jack, un uomo estremamente intelligente del quale seguiamo l’evoluzione per 12 anni. Il film sarà incentrato sull’omicidio che definisce lo sviluppo della sua personalità come quella di un serial killer.

Dillon affiancherà Bruno Ganz che interpreterà Verge, una misteriosa figura che interloquirà spesso con Jack. Secondo alcune indiscrezioni vi sarà una suddivisione in “cinque incidenti” (gli omicidi) con alcune digressioni e, come Nymphomaniac, il film avrà un taglio cupo e drammatico alternato a momenti di comicità.

La scorsa settimana, Von Trier ha diffuso un’immagine promozionale del film, che vede lo stesso regista con una falce e una campana, in riferimento a Vampyr – Il Vampiro di Carl Theodor Dreyer.

Le riprese del film inizieranno a marzo. La release è prevista nel corso del 2018.

Fonte: Guardian