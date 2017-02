Ho letto lo script. Lasciate che ve lo dica, non ho mai visto un film in cui c’è qualcosa di simile. Vi porterà in un mondo che non avete mai visto. (…) Siamo stati nello spazio, abbiamo viaggiato per mondi diversi, ma non siamo mai stati sott’acqua! E [il film] ha influenze da alcuni grandi titoli che amo, da I Predatori dell’Arca Perduta a Star Wars, Il Signore degli Anelli o All’Inseguimento della Pietra Verde. C’è tantissima avventura, molto divertimento ed eroismo, oltre a un gran numero di personaggi e di mondi diversi da esplorare.

Il film di James Wan uscirà il 27 luglio 2018. Momoa interpreterà il re di Atlantide come in Batman V Superman: Dawn of Justice e in Justice League, mentre Amber Heard sarà Mera.

Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941.

