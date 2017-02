è stato intervistato da We Got This Covered e ha avuto modo di parlare, brevemente, di Avatar 2 (e 3 e 4 e 5) e di come evolverà la vicenda del suo Jack Sully.

Ecco quanto rivelato dall’attore:

I film verranno girati simultaneamente. Il piano è di avere un po’ di tempo nel mentre, credo, queste operazioni mantengono sempre un certo margine di “ambiguità” fino a che non cominciano. Al momento tutto rimane fissato per questa estate. James aveva bisogno di un po’ di tempo in più per perfezionare lo script. Ma quando mi convocherà io risponderò prontamente perché lui è il capo. Ho letto tutte le sceneggiature e sono grandiose. Vedremo Jack 8 anni dopo, ormai ha una famiglia. Il film sarà diverso da tutto quello che avete visto finora. Il suo mondo sarà anche più vasto, ma sarà essenzialmente un film basato sulla famiglia. Jake avrà sempre quella scintolla negli occhi da “ragazzino che vede il mondo per la prima volta”, ma ormai sta su Pandora già da un po’, per cui cosa sta affrontando di inedito adesso? Verrà esplorata la sua dinamica di famiglia.

Davanti alla macchina da presa torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver. I film sono stati scritti da James Cameron assieme a Josh Friedman, Rick Jaffa & Amanda Silver e Shane Salerno.

Cosa ne pensate? Quanto attendete i film? Ditecelo nei commenti!