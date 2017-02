Spoiler

Attenzione: contiene possibili spoiler sulla trama Avengers: Infinity Wars

È ScreenRant a rivelare un’interessante dichiarazione di Stephen McFeely, co-sceneggiatore di Avengers: Infinity War, a proposito dei piani di Thanos nell’Universo Cinematografico Marvel. Secondo McFeely il piano di Thanos è quello di “bilanciare nuovamente l’universo nel modo in cui lui lo vede. Dunque, quando comprende cosa possono fare per lui le Gemme dell’Infinito, è proprio questo a diventare il suo nuovo obiettivo”.

Nei fumetti Thanos è inoltre ossessionato da Lady Morte, anche se McFeely non fa alcuna menzione del personaggio. Come ipotizzato da Comicbookmovie, sembra che la motivazione del Thanos portato al cinema dai Marvel Studios possa essere di carattere strettamente “logistico”, dal momento che il folle titano vede l’universo come qualcosa di non bilanciato. Dalle dichiarazioni di McFeely sembrerebbe inoltre che solo di recente Thanos abbia preso coscienza delle potenzialità delle Gemme dell’Infinito. Vi invitiamo comunque alla prudenza, poiché sono dichiarazioni che McFeely ha inteso diffondere in modo volutamente vago per i contenuti extra del Blu-ray di Doctor Strange.

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati senza soluzione di continuità in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Fonti: SR, CBM