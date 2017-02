a dominare la classifica italiana martedì. Il film diincassa un milione di euro tondo tondo, ottenendo una media di oltre 1.500 euro per sala e superando gli 8.3 milioni di euro in soli sei giorni. Il primo film aveva incassato 8.6 milioni di euro nel primo weekend di sfruttamento, che includeva il giorno di San Valentino. Quest’anno la festa è caduta in un giorno feriale, facendo quindi guadagnare al film un invidiabile record d’incassi: miglior risultato in un San Valentino feriale (un anno faincassò 1.7 milioni, ma era domenica.due anni fa raccolse 2.6 milioni, ma era un sabato). Il miglior San Valentino feriale, prima di ieri, era stato registrato danel 2006 (909mila euro).

Al secondo posto martedì Mamma o Papà apre con 222mila euro, mentre al terzo l’evento Io, Claude Monet raccoglie 143mila euro con la seconda media per sala della classifica.

Quarto posto per La La Land, con 115mila euro e un totale che ormai sfiora i sei milioni, mentre al quinto posto Smetto Quando Voglio: Masterclass incassa 79mila euro e sale a 2.6 milioni complessivi.