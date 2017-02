Come previsto,ha dominato la classifica nordamericana il giorno di San Valentino: ieri il film ha raccolto 10.9 milioni di dollari, incrementando gli incassi del 180% rispetto ai 3.9 milioni di lunedì (quando ha superato) e ottenendo il miglior risultato in un San Valentino festivo dai tempi di. Complessivamente la pellicola ha raggiunto i 61.4 milioni di dollari in cinque giorni.

Costato 55 milioni di dollari, il film sale così a 155 milioni di dollari in tutto il mondo (ma mancano i dati internazionali di San Valentino, in Italia ha raccolto 1 milione di euro salendo a oltre 8 milioni da giovedì). Secondo le previsioni, il film dovrebbe tenere abbastanza bene il prossimo weekend e piazzarsi al secondo posto dopo LEGO Batman: il Film, che ieri ha incassato altri 5 milioni di dollari salendo a 60 milioni complessivi. Ottima la tenuta anche di John Wick: Chapter 2, con 4.7 milioni e un totale di 37.8 milioni in cinque giorni.

Fonte: Forbes