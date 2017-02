Donna, di qualsiasi etnia, circa 30 anni, sexy, agile e atletica, ha una personalità spiritosa. Neena ha un carattere forte e raramente mostra i suoi sentimenti. Molto capace, ha molta fiducia in se stessa e possiede un sarcasmo a prova di proiettile. Ma sotto questo guscio è calma e vulnerabile, e i residui della sua umanità sono rimasti intatti. Quando non riesce a ottenere ciò di cui ha bisogno a suono di insulti, rabbia e minacce, vediamo proprio parte di quella vulnerabilità. Le risulta difficile abbassare la guarda ed è cresciuta in una comunità di mercenari nella quale mostrare compassione è quasi imbarazzante. Dovrebbe essere chiaro che considera più facile uccidere Silberman che chiedere “per favore”.

The Hashtag Show ha diffuso una descrizione che la 20th Century Fox starebbe usando nella ricerca di un’attrice per il ruolo di Domino in

Come saprete, sono molte le star prese in considerazione per il ruolo. The Hashtag Show sostiene che sia Gugu Mbatha-Raw e sia Sienna Miller avrebbero declinato la parte, mentre Kerry Washington sarebbe sotto la lente di osservazione degli addetti ai lavori. I lavori del casting, dunque, proseguono. Vi terremo aggiornati!

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Con la sua nuova abilità di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita.