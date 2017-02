È online una nuova clip di, nella quale vengono gettate le basi per il collegamento tra il film die il sequel di Godzilla, intitolato Godzilla: King of Monster (in uscita nel 2019). I due mostri, come noto, si scontreranno poi in Godzilla vs. Kong, in uscita nel 2020

Nella scena Bill Randa (John Goodman) cita alcuni nomi quando viene minacciato dal Tenente Colonnello Packard (Samuel L. Jackson): il primo è Monarch, l’organizzazione scientifica segreta che ha il compito di trovare le prove dell’esistenza di antiche specie animali ancora esistenti. A quanto apprendiamo, Randa fa parte proprio di Monarch. Il secondo termine è M.U.T.O. (Massive Unidentified Terrestrial Organism), cioè le creature studiate da Monarch. Non è la prima volta che si citano questi termini: erano delle easter egg di un recente spot del film.

Cosa ne pensate?

Il film è diretto da Jordan Vogt-Roberts, regista dell’indipendente The Kings of Summer. Nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Toby Kebbell, Thomas Mann, John C. Reilly.

Questa la sinossi preliminare del film:

La storia ruota attorno a un uomo (Hiddleston) in viaggio l’isola mitologica dopo che suo fratello – in cerca di un siero ritenuto capace di curare tutte le malattie – rimane bloccato lì. L’uomo si mette così a capo di una spedizione per salvare suo fratello con il rischio di imbattersi nelle creature che abitano l’isola.

L’ambientazione negli anni settanta allontana il film dal King Kong di Peter Jackson (ambientato negli anni trenta) e lo avvicina a quello del remake del 1976, che tuttavia all’epoca era “moderno”: in questo caso l’ambientazione sarà vintage.

Kong: Skull Island uscirà in 3D e IMAX 3D il 10 marzo 2017.