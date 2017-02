LEGO Batman – Il Film: Chris McKay sulle possibilità di un sequel e sul secondo capitolo di The LEGO Movie

Adoro questo universo e sento che c’è ancora da raccontare. Facciamo attenzione a ogni singola battuta proprio perché chiaramente speriamo tutti di poter continuare a costruire questo mondo. Adoro Batman e ciò che stiamo creando quindi sì, mi piacerebbe poter raccontare altre storie

Intervistato da Collider,, regista di, ha avuto modo di parlare delle probabilità di un sequel del film sul crociato di Gotham. Sulle possibilità che Batman possa tornare in un altro film del franchise cinematografico LEGO, McKay si è detto possibilista:

McKay ha inoltre avuto modo di anticipare qualche dettaglio su The LEGO Movie Sequel (diretto da Mike Mitchell e previsto per il 2019), secondo capitolo delle avventure narrate nel film del 2014 di Phil Lord e Chris Miller:

Sarà un mondo immenso, con molti momenti di natura musicale. Conterrà molta azione ma anche dei momenti estremamente emozionali. Lo script è fantastico e al lavoro c’è gran parte del team che ha realizzato il primo capitolo, il divertimento è assicurato.

Qui di seguito potete vedere l’intervista completa al regista:



