Dopodomanidebutterà al Festival di Berlino e potremo finalmente scoprire l’opinione della critica in merito a questo attesissimo cinecomic in uscita il primo marzo in Italia.

È stato più volte ribadito dai talent coinvolti nella realizzazione del lungometraggio che la storia di questa ultima volta di Hugh Jackman nei panni dell’iconico mutante avrà dei toni decisamente più cupi rispetto alle precedenti apparizioni del personaggio.

Stando a quanto rivelato dalla Presidentessa della 20Th Century Fox Stacey Snider durante un Q&A alla Recode Media conference tenutasi a Laguna Niguel, California, la questione ha tenuto banco fra i dirigenti dello studio dando origine a non pochi grattacapi:

All’interno dello studio c’era una certa preoccupazione circa l’intensità, i toni del film. È più un’elegia della vita e della morte. Il suo paradigma è il western e i miei colleghi erano davvero preoccupati. Non è il solito Wolverine coi basettoni, il sigaro in bocca e la battuta pronta e il dibattito interno era tutto a base di ‘Non diventerà dannatamente noioso’? Non sarà esaltante immaginare Wolverine come se fosse una persona vera, stanca, disincantata, che non vuole più lottare fino a che una ragazzina non ha bisogno di lui?

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.

Scritto da David James Kelly, Logan uscirà il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti, il 1 marzo in Italia.