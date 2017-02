La XYZ Films ha diffuso un nuovo video su twitter nel quale Frank Grillo e Joe Carnahan () annunciano che entrambi lavoreranno al remake di The Raid!

Il primo sarà coinvolto nel progetto in veste di attore, il secondo nei panni di sceneggiatore e regista.

In sviluppo ormai da diverso tempo, il film è stato scritto da Brad Inglesby (Out of the Furnace). Gareth Evans, regista dei primi due capitoli di The Raid, sarà il produttore esecutivo.