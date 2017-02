Saràa firmare la regia di, un progetto rimasto a lungo in fase di gestazione e scritto da, autore del romanzo L.A. Confidential (dal quale è stato tratto il noto film di Curtis Hanson).

Ambientato nel 1974 a Los Angeles, la storia è incentrata su due agenti di polizia che stringono un’alleanza per ritrovare l’ereditiera rapita Patty Hearst, mentre indagano contemporaneamente sul brutale assassinio di un loro collega. Addentrandosi sempre più nel mondo della corruzione e del crimine, scopriranno anche un’oscura e violenta cospirazione.

Lo sviluppo di 77 è iniziato quasi 20 anni fa, quando Ellroy venne ingaggiato dalla Paramount Pictures per redigere lo script originale. Il film sarà prodotto da Dick Wolf della Wolf Films e da Tony Ganz, oltre che dallo stesso Leto e da Emma Ludbrook tramite la Paradox.

Non è ancora chiaro se l’accordo implichi che Leto possa anche far parte del cast. Tra i prossimi film nel quale l’attore è coinvolto troviamo Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Leto sarà inoltre Andy Warhol in un biopic diretto da Terrence Winter, sceneggiatore di The Wolf of Wall Street.

Fonte: CS