“Il prologo di Dunkirk è migliore di quello del Cavaliere Oscuro” – è il commento di un giornalista di Comicbook che di recente ha avuto modo di assistere alle prime sequenze dal nuovo film di Nolan in occasione di un evento IMAX svoltosi a New York City.

A seguire vi proponiamo una traduzione del commento:

Tra la pulsante colonna sonora di Hans Zimmer e diversi salti tra una scena e l’altra, il prologo rappresenta Christopher Nolan in tutto e per tutto, un ritorno in piena forma dopo il ritmo più meditativo di Interstellar. In tutta onestà sembra che Dunkirk possa lasciare un segno nei film di guerra tanto efficace quanto un thriller psicologico. Il prologo IMAX rievoca in molti sensi la sensazione della sequenza d’azione con Joker nel Cavaliere Oscuro, con la differenza che le proporzioni sono ancora più colossali e che la tensione è più palpabile di quella di un film di supereroi.

Il formato premium è più che necessario e permette a Nolan di comporre inquadrature che contribuiscono in modo diretto al sottotesto e ai temi del film. […] In fin dei conti, questo film potrà non essere un cinecomic o uno sci-fi sconvolgente, ma Nolan sembra non aver perso piede tuffandosi in un progetto epico storico. Se non altro, potrebbe anche aver fatto qualche passo in avanti.