È stata annunciata da poco l’apertura dell’attrazione Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout! , prevista per il 27 maggio di quest’anno e dedicata a. In occasione dell’annuncio della “Summer of Heroes” (dal 27 maggio al 10 settembre) al Disney California Adventure, è stata diffusa una nuova immagine promozionale con Rocket Raccoon e Baby Groot. Molte le iniziative estive del parco dedicate ai supereroi, incluso lo spettacolo “Awesome Dance Off!” e la “Avengers Training Initiative” con Occhio di Falco e Vedova Nera, oltre alla presenza di tanto merchandise targato Marvel.

Qui di seguito la nuova immagine promozionale dell’iniziativa estiva, con i due eroi dei film di James Gunn:

L’attrazione Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout! era stata annunciata dalla Disney Parks durante il panel dei Marvel Studios all’ultimo Comic-Con di San Diego.

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 2 hanno avuto inizio a febbraio ad Atlanta e si sono concluse il 16 giugno.

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

L’uscita è fissata per il 5 maggio 2017, per il 25 aprile 2017 in Italia.

