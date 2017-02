È il fondatore dia dare la notizia., il film diin uscita il 9 marzo in Italia, proporrà una scena post-crediti che “non deluderà” e che viene definita come “straordinaria”.

Ecco il tweet con cui Kellvin Chavez ha reso nota la questione:

KONG FANS! Make sure your butts stay on your seats for an awesome awesome after credit scene from #kongskullisland It will NOT disappoint!! pic.twitter.com/bckac6zup3 — Kellvin_Chavez (@Kellvin_Chavez) 14 febbraio 2017

Chiaramente non sono stati diffuso ulteriori dettagli anche se la fantasia corre già verso un possibile riferimento a Godzilla: King of Monster (in uscita nel 2019) se non addirittura a Godzilla Vs. Kong (previsto per il 2020).

Ecco anche alcune foto in alta risoluzione (cliccate sulle miniature per ammirarle al meglio):

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è diretto da Jordan Vogt-Roberts, regista dell’indipendente The Kings of Summer. Nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Toby Kebbell, Thomas Mann, John C. Reilly.

Questa la sinossi preliminare del film:

La storia ruota attorno a un uomo (Hiddleston) in viaggio l’isola mitologica dopo che suo fratello – in cerca di un siero ritenuto capace di curare tutte le malattie – rimane bloccato lì. L’uomo si mette così a capo di una spedizione per salvare suo fratello con il rischio di imbattersi nelle creature che abitano l’isola.

L’ambientazione negli anni settanta allontana il film dal King Kong di Peter Jackson (ambientato negli anni trenta) e lo avvicina a quello del remake del 1976, che tuttavia all’epoca era “moderno”: in questo caso l’ambientazione sarà vintage.

Kong: Skull Island uscirà in 3D e IMAX 3D il 10 marzo 2017.