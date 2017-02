Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ci siamo.

Domani Logan – The Wolverine verrà proiettato al Festival di Berlino. Intanto la 20Th Century Fox ci propone una nuova clip in cui Donald Pierce (Boyd Holbrook) incontra Wolverine (Hugh Jackman).

Eccola qua sotto:

His time has come. #Logan arrives in theaters March 3. pic.twitter.com/0oNi06XUN5

— Logan (@WolverineMovie) 15 febbraio 2017