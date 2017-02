, malgrado l’apprezzamento critico non esaltante ricevuto (inspiegabilmente) al tempo dell’arrivo nei cinema, è diventato uno dei più grandi classici in ambito di rom-com.

La pellicola non ha mai avuto un seguito anche se, proprio in virtù dell’affetto dei fan, i talent coinvolti nella sua creazione hanno spesso parlato del lungometraggio in maniera ironica come Andrew Lincoln, che ha definito il suo personaggio come “uno stalker”, o come il regista/sceneggiatore Richard Curtis e sua moglie Emma Freud (al temo script-editor dell’opera) che, in occasione di uno speciale screening di Love Actually tenutosi a Londra nel 2015, rivelavano il destino del matrimonio fra Karen (Emma Thompson) e Harry (Alan Rickman).

È notizia delle ultime ore che quest’anno in occasione del Red Nose Day, l’evento biennale di beneficenza organizzato dalla britannica Comic Relief (di cui Curtis è peraltro co-fondatore), buona parte degli interpreti della leggendaria pellicola appariranno in un sequel/reunion che si paleserà sotto forma di cortometraggio. Presenti all’appello Liam Neeson e il suo “figlio sul grande schermo” Thomas Brodie-Sangster (che ha ormai 26 anni), Hugh Grant e Martine McCutcheon, Keira Knightley e Andrew Lincoln, Colin Firth e Lucia Moniz più Bill Nighy, Marcus Brigstocke, Olivia Olson e Rowan Atkinson.

Richard Curtis ha dichiarato:

Non avrei mai sognato di realizzare un sequel di Love Actually, ma ho pensato che sarebbe stato divertente fare un corto di 10 minuti che i fa vedere come stanno i personaggi oggigiorno. Chi è invecchiato meglio? Questo è un quesito notevole… o forse è ovviamente Liam Neeson? Siamo deliziati e grati del fatto che buona parte del cast abbia deciso di partecipare al progetto, sarà sicuramente un momento di forte nostalgia rivederli a 14 anni di distanza. Speriamo di realizzare qualcosa di graditoo alle persone e capace di avvicinare il pubblico alle iniziative di Red Nose Day spingendoli a partecipare con delle donazioni.

Le riprese del corto cominceranno questa settimana e verrà trasmesso il 24 marzo in Inghilterra, durante il Red Nose Day, e negli Stati Uniti il 25 maggio sulla NBC.