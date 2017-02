Variety a rivelare che(Single Ma Non Troppo, The Office, Girls, Better With You) e(San Andreas) sono entrati a far parte del cast dell’adattamento cinematografico dicon

Nel cast figurano anche Naomie Harris (Moonlight), Joe Manganiello (The Batman) e Marley Shelton (Scream 4). Rampage è un celebre arcade game sviluppato dalla Midway in cui i giocatori possono prendere il controllo di tre diverse creature: un gorilla stile King-Kong, un dinosauro stile Godzilla e un gigantesco lupo mannaro per distruggere delle città stando attenti a non venir eliminati dai militari. Le riprese del film dovrebbero iniziare nel mese di marzo.

Brad Peyton (San Andreas) dirigerà il film su una sceneggiatura scritta da Carlton Cuse e Ryan Condal. La data d’uscita è fissata al 20 aprile 2018.

Fonte: Variety