Nonostante le numerose nuove uscite,continua a dominare la classifica italiana: il film con Jamie Dornan e Dakota Johnson ieri ha raccolto altri 582mila euro, svettando nettamente al primo posto e tenendo a debita distanza gli altri film con una media di quasi mille euro per sala. In otto giorni la pellicola ha raggiunto i 9.8 milioni di euro e oggi supererà i dieci.

Al secondo posto troviamo Mamma o Papà?, con 108mila euro e un totale di 474mila euro in tre giorni. Debutta al terzo posto Resident Evil: the Final Chapter, con 92mila euro, mentre Ballerina apre al quarto posto con quasi 60mila euro. Quinta posizione per La La Land, che incassa 51mila euro e sale a 6.1 milioni complessivi.

Le altre nuove uscite: Manchester by the Sea apre al settimo posto con 36mila euro, mentre Autobahn: Fuori Controllo debutta all’undicesimo posto con 21mila euro. Tredicesima posizione per Moonlight: il film nominato all’Oscar incassa quasi 13mila euro.