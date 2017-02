È The Tracking Board a rivelare che(The Newsroom) redigerà un nuovo script per, tratto dai libri di(lo stesso autore di A Monster Calls). Alle precedenti versioni della sceneggiatura hanno già lavorato Charlie Kaufman e Jamie Linden.

Del cast faranno parte Daisy Ridley, celebre per il ruolo di Rey in Star Wars: Il Risveglio della Forza, e Tom Holland, Peter Parker in Spider-Man: Homecoming. Le due star dovrebbero interpretare i ruoli di Viola Eade e Todd Hewitt. La vicenda narra di una distopia nella quale le persone e le creature viventi possono mettersi in contatto attraverso un flusso di immagini, parole e suoni noto come il Rumore.

Il film sarà prodotto dalla Lionsgate e alla regia è previsto Doug Liman (Edge Of Tomorrow). Non è stata ancora annunciata alcuna data di uscita. Sia Ridley che Holland hanno attualmente un’agenda particolarmente piena per via degli impegni che li coinvolgeranno nella promozione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Spider-Man: Homecoming.

Fonte: TB