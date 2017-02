La CBS Films ha diffuso online il primo trailer di, la commedia presentata allo scorsocon protagonisti(Motel Woodstock) e

Scritto e diretto dallo stesso Martin, il film segue la storia di Dean (Martin) un illustratore che a causa della morte della madre decide di fare un colloquio per una agenzia pubblicitaria di Los Angeles fuggendo così dalla sua città natale, New York. Suo padre Robert (Kline), un ingegnere in pensione, decide di affrontare il dolore dovuto alla perdita della moglie mettendo in vendita la casa di famiglia. Padre e figlio saranno chiamati ad intraprendere un viaggio alla ricerca di una nuova normalità fatta di circostanze inaspettate e nuovi possibili interessi sentimentali.

Nel cast troviamo anche Gillian Jacobs (Love, Community) e Mary Steenburgen (The Last Man on Earth).

Il film uscirà nelle sale americane il 2 giugno. Ecco il trailer:

FONTE: CS