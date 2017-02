Paramount Pictures, Dreamworks Pictures e IMAX hanno annunciato uno speciale one-night event, in contemporanea in 14 città negli Stati Uniti e in Canada, dedicato a. Nel corso dell’evento, che avrà rigorosamente luogo in sale IMAX, saranno mostrate nuove sequenze dell’atteso film con Scarlett Johansson. Coloro che parteciperanno riceveranno inoltre un poster in edizione limitata e potranno divertirsi in un photo booth a tema “Becoming the Major”. I fan che saranno presenti agli eventi di New York e Los Angeles potranno inoltre dare un primo sguardo ai molti costumi e oggetti di scena utilizzati durante le riprese del film.

Ecco la lista delle Location. Maggiori informazioni su come partecipare sono presenti sul sito dell’evento.

Quando:

Martedì 28 febbraio 2017 alle 7:00 PM

Dove:

Los Angeles – AMC City Walk

Miami – Regal South Beach

New York – AMC Loews Lincoln Square

Denver – UA Colorado Stadium 9

San Francisco – AMC Metreon

San Diego – AMC Mission Valley

Toronto – Cineplex Cinemas Yonge-Dundas and VIP

Baltimore – AMC White Marsh

Phoenix – Harkins AZ Mills

Las Vegas – Regal Red Rock

Seattle – Pacific Science Center

Austin – AMC Barton Creek Square 14

Calgary – Scotiabank Theatre Chinook

Vancouver – SilverCity Riverport Cinemas

A dirigere Ghost in the Shell c’è Rupert Sanders, regista di Biancaneve e il Cacciatore, su uno script di William Wheeler. Alla produzione Avi Arad, Ari Arad e Steven Paul.

Nel cast troviamo, oltre a Scarlett Johansson, anche Beat Takeshi Kitano (Daisuke Aramaki), Juliette Binoche ( Dr. Ouelet), Michael Pitt (Kuze), Pilou Asbæk (Batou) e Kaori Momoi. I componenti della Sezione 9 sono interpretati da Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara and Tuwanda Manyimo.

I diritti del manga futuristico del 1989 creato da Masamune Shirow, che in Giappone è stato riadattato in varie forme (serie tv, videogiochi, film), sono stati acquisiti dalla DreamWorks diversi anni fa, con l’obiettivo di creare un grande kolossal fantascientifico.

La release è fissata al 31 marzo 2017.

