È l’ Hollywood Reporter a rivelare cheè entrato nel cast di, diretto dae sequel del fortunato film di. L’attore reciterà nuovamente con, con la quale ha già lavorato in Spider-Man 3 di Sam Raimi.

Cromwell si aggiunge a un ricco cast di comprimari che comprende Toby Jones (Captain America: Il Primo Vendicatore), Rafe Spall (Vita di Pi), Justice Smith (The Get Down), Daniella Pineda (The Originals) e Ted Levine (Monk). Tra i protagonisti fanno ritorno Chris Pratt (Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia vol.2, Passengers), Bryce Dallas Howard (Black Mirror) e B.D. Wong (Gotham).

La lunga e ricca carriera di Cromwell comprende titoli come Babe – Maialino Coraggioso, L.A. Confidential, Il Miglior Verde, Al Vertice della Tensione, Six Feet Under, 24, American Horror Story. Di recente ha fatto parte del cast di The Young Pope, la serie prodotta dalla HBO diretta da Paolo Sorrentino.

La produzione di Jurassic World 2 inizierà il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii. Alla regia ci sarà Juan Antonio Bayona, regista di The Orphanage e The Impossibile. Il film non sarà girato solo alle Hawaii: secondo indiscrezioni, una parte delle riprese si terrà presso i Pinewood Studios di Londra.

La data di uscita è fissata per il 22 giugno 2018, nel cast torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tra le new entry Toby Jones e Rafe Spall.

Fonte: Hollywood Reporter