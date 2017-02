In occasione della promozione diha confermato che il cinecomic di James Mangold – tra l’altro il suo preferito in assoluto dell’intera serie – è stato l’ultimo per lui nei panni del mutante dagli artigli di adamantio.

Queste le sue parole:

Ho chiuso. Ascolta, lo so che è davvero poco australiano lasciare una festa quando ti stai divertendo, ma dopo un po’….

In realtà, anche tornare per Logan – The Wolverine è stata una decisione difficile:

Non ero sicuro che l’avrei fatto prima che ci venisse in mente l’idea per questo film. Dopo averlo fatto mi rendo conto che tutto ciò che volevo era dare vita alla versione perfetta e definitiva del personaggio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.

Scritto da David James Kelly, Logan uscirà il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti, il 1 marzo in Italia.