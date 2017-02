Logan – The Wolverine: previsto un esordio da 60 milioni di dollari nel mercato nordamericano

The Wrap ha pubblicato le prime proiezioni d’incasso per, il terzo film solitario dedicato al mutante interpretato dasul grande schermo.

Secondo il sito, la pellicola di James Mangold dovrebbe debuttare con un solido box-office compreso fra i 55 e i 60 milioni di dollari, una cifra di tutto rispetto considerato il Rating-R del progetto. Nel 2009, X-Men: Le Origini – Wolverine aveva ottenuto 85 milioni (chiudendo la corsa a 373 globali) mentre The Wolverine nel 2003 53 milioni (per un botteghino complessivo worldwide di 414). Va detto che i due cinecomic precedenti erano entrambe usciti, rispettivamente, ad aprile e a luglio, in un periodo, quello estivo, generalmente più favorevole per i grandi kolossal cinefumettistici.

Logan – The Wolverine può già fare affidamento su una campagna marketing di sicuro impatto e sull’interesse del pubblico per “l’ultima volta” di Hugh Jackman nei panni del supereroe che impersona da ben 17 anni. Se a questi due elementi dovessero aggiungersi anche l’apprezzamento critico e il passaparola positivo, il film di James Mangold potrebbe regalare qualche soddisfazione alla 20Th Century Fox. In materia di concorrenza, dovrà fare i conti prima con Kong: Skull Island, in arrivo il 10 marzo negli Stati Uniti, e poi, il 16 marzo, con La Bella e la Bestia.

Vi terremo aggiornati…