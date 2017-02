Credo che Dafne [Keen] sia stata straordinaria, mi piacerebbe vedere un altro film su quel personaggio, e sarebbe certamente qualcosa nella quale sarei coinvolto. Per me, è stata una delle grandi aggiunte che ho messo sul tavolo, ovvero questa decisione di provare a fare un film sui legami familiari e di inserire Laura – e tutta la pressione che avrebbe portato – e un Charles malato.

Nel corso di un’interista a We Got This Covered , regista di, ha avuto modo di accennare all’interpretazione dinel suo ultimo film, aprendo a possibilità interessanti:

Naturalmente, sono dichiarazioni da prendere con prudenza: non si tratta della conferma che un eventuale nuovo film sia a un passo dall’essere messo in cantiere. Logan – The Wolverine, come saprete, sarà l’ultimo film nel quale Hugh Jackman vestirà i panni del celebre mutante. Non è detto, tuttavia, che non possano arrivare altri titoli in futuro incentrati su altri personaggi, specialmente se anagraficamente più giovani degli attuali protagonisti. Proprio nelle ultime ore, sia Hugh Jackman che Patrick Stewart hanno avuto modo di parlare della loro esperienza ani panni di Logan e di Xavier negli ultimi 17 anni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.

Scritto da David James Kelly, Logan uscirà il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti, il 1 marzo in Italia.

Fonti: WGTC, CBM