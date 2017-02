Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Quando, nelle ore scorse, è stata diffusa la notizia dell’inizio delle riprese del “sequel” di, che si presenterà sotto forma di cortometraggio di una decina di minuti realizzato per il Red Nose Day 2017 (trovate altri dettagli in questo articolo ) abbiamo appreso che praticamente tutti i membri del cast della pellicola originale avrebbero fatto ritorno.

In mezzo a quella pletora di star “all brit” era impossibile non notare l’assenza di due nomi: quello di Emma Thompson e, logicamente, quello del compianto Alan Rickman (scomparso nel gennaio del 2016).

Il regista sceneggiatore Richard Curtis ha rivelato a Victoria Derbyshire durante il suo programma sulla BBC (via Radio Times) che la presenza dell’acclamata attrice non è ancora da escludere:

Intanto Liam Neeson e il suo pargolo cinematografico Thomas Brodie-Sangster sono già sul set londinese dello short e l’attore nordirlandese, come potete constatare dalle foto qua sotto, indossa un dolcevita molto simile a quello del film originale.

Ecco uno scatto da Love Actually dove potete trovare Neeson e il suo dolcevita:

Una foto dal set diffusa su Twitter nuovamente dalla moglie, e collaboratrice di Richard Curtis, Emma Freud:

So this just happened. #rednosedayactually day 1 of filming. Might have cried a tiny bit. pic.twitter.com/DQ3GxNSwLp

Ma non è tutto.

Ecco anche Olivia Olson che nella pellicola di Curtis era la ragazzina di cui Sam (Brodie-Sangster) era follemente innamorato:

Oh hello #rednosedayactually cast member looking slightly older than she did in the original film…. pic.twitter.com/6OY7SHP9dc

— emma freud (@emmafreud) 16 febbraio 2017