Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’arrivo di, canale tematico che dal 18 febbraio al 5 marzo sarà interamente dedicato agli ambiti premi.

Dal 18 febbraio al 5 marzo si accende

Sky Cinema Oscar

Il canale dedicato ai film premiati con l’ambita statuetta

In prima tv la pellicola vincitrice del 2016:

IL CASO SPOTLIGHT

(lunedì 20 febbraio dalle 21.20 Sky Cinema Uno HD

e alle 21.50 su Sky Cinema Oscar® HD)

Domenica 26 febbraio dalle 22.50,

la diretta esclusiva da Los Angeles della NOTTE DEGLI OSCAR®

E ad arricchire la programmazione torna

JO’s HOLLYWOOD

Un docu-reality esclusivo con Jo Champa con interviste, curiosità

e retroscena da Hollywood nella marcia di avvicinamento agli Oscar®

Da sabato 18 febbraio a domenica 5 marzo sul canale 304 di Sky

Una collezione dedicata agli Oscar® anche su Sky On Demand e Sky Go

Sky Cinema è da sempre la casa degli Oscar® e anche quest’anno, in occasione dell’89ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale acceso 24 ore su 24 ai film premiati con l’ambita statuetta. Per due settimane, da sabato 18 febbraio a domenica 5 marzo, infatti, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Oscar® HD, tutto in alta definizione e con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand.

Ad arricchire la programmazione l’edizione speciale di Sky Cine News – Aspettando gli Oscar® tutti i giorni dalle 20.55 su Sky Cinema Uno HD e Sky Cinema Oscar® HD, ma anche speciali e approfondimenti, tra cui il ritorno di Jo’s Hollywood. Si tratta del docu-reality che racconta Hollywood in 8 nuove puntate, attraverso gli occhi, le parole e la vita quotidiana di una delle regine indiscusse dello showbiz più esclusivo d’America, Jo Champa. Attrice, produttrice, ambasciatrice del cinema italiano nel mondo, Jo Champa condurrà il pubblico in un fantastico viaggio alla scoperta di Hollywood e dei suoi protagonisti, durante la settimana cruciale per l’industria cinematografica mondiale, quella degli Oscar®. Troveranno spazio anche interviste esclusive ai protagonisti dell’industria cinematografica più famosa del mondo, come Denzel Washington, Amy Adams, Kevin Costner, Nicole Kidman, Jessica Chastain, Viola Davis e molti altri. Il programma andrà in onda dal 18 febbraio, con la prima puntata “Dal cinema alla tv…all’era digitale” con ospiti Robert Zemeckis e Brian Gilbert, ogni giorno fino al 25 febbraio dalle 21 su Sky Cinema Uno HD e Sky Cinema Oscar® HD.

Il tutto fino all’attesissima Notte degli Oscar® 2016, che verrà trasmessa in diretta e in esclusiva Sky, su Sky Cinema Oscar® HD domenica 26 febbraio dalle 22.50.

Ad inaugurare le prime serate del canale – sabato 18 febbraio dalle 21.20 – sarà IL MAGO DI OZ, il capolavoro di Victor Fleming in versione restaurata, vincitore di due statuette. Domenica 19 febbraio, dalle 21.20, sarà il turno di THE MILLIONAIRE di Danny Boyle, vincitore di 8 premi Oscar, che racconta la storia del giovane Jamal, vissuto per le strade dei quartieri più poveri di Bombay e alla ricerca di rivalsa sociale.

Il giorno successivo, lunedì 20 febbraio, in prima visione verrà presentato il film vincitore del premio Oscar® come miglior film e migliore sceneggiatura originale dell’edizione 2016, IL CASO SPOTLIGHT, che segue la clamorosa indagine della squadra giornalistica Spotlight del Boston Globe volta a smascherare gli abusi sessuali perpetrati da oltre 70 sacerdoti dell’Arcidiocesi di Boston ai danni di minori. Il film con Mark Ruffalo, Rachel McAdams e Michael Keaton andrà in onda su Sky Cinema Uno HD dalle 21.20 e su Sky Cinema Oscar® HD dalle 21.50.

Martedì 21 febbraio in prima serata STREGATA DALLA LUNA, commedia romantica vincitrice di 3 premi Oscar® tra cui migliore interpretazione a Cher, mentre mercoledì 22 febbraio si continua con IL PAZIENTE INGLESE di Anthony Minghella.

Giovedì 23 febbraio, sempre dalle 21.20, tocca al capolavoro di Oliver Stone sulla guerra in Vietnam, PLATOON, vincitore di quattro Oscar compresi quelli per il miglior film e la miglior regia; venerdì 24 febbraio l’appuntamento è invece fissato con LA VIE EN ROSE con una splendida Marion Cotillard, la cui interpretazione le è valsa la statuetta come migliore attrice. Da segnalare, la stessa sera alle 21.20 su Sky Cinema Uno, LAND OF MINE – SOTTO LA SABBIA, il film attualmente candidato all’Oscar 2017 per il Miglior film straniero, ispirato a eventi realmente accaduti che racconta la storia di un gruppo di prigionieri di guerra tedeschi incaricati, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, di rimuovere le due milioni di mine che i nazisti avevano seppellito lungo la costa danese.

Sabato 25 febbraio sarà la volta di CHICAGO, musical vincitore di 6 statuette firmato Rob Marshall, mentre domenica 26 febbraio la prima serata sarà dedicata al capolavoro d’animazione Disney/Pixar, INSIDE OUT che esplora le interazioni tra le emozioni che abitano la testa di una ragazzina.

A seguire, dalle 22.50 andrà in diretta e in esclusiva la magica Notte degli Oscar® 2017 con il Red Carpet e tutte le premiazioni in esclusiva, da Los Angeles, evento che sarà riproposto integralmente anche lunedì 27 febbraio a partire dalle 10.20. Sempre lunedì 27 febbraio sarà proposta una ricca sintesi della cerimonia, “Il meglio della Notte degli Oscar® 2017”, in onda su Sky Cinema Oscar® HD alle 21.15 e su Sky Uno HD dalle 23.30 (disponibile anche su Sky On Demand).

Martedì 28 febbraio in prima serata andrà in onda LA GRANDE BELLEZZA – VERSIONE INTEGRALE, film di Paolo Sorrentino che si è aggiudicato l’Oscar® come miglior film straniero nel 2014. La programmazione continua mercoledì 1° marzo con MONSTER’S BALL – L’OMBRA DELLA VITA, un film che fa riflettere sulla pena di morte con Halle Berry vincitrice del premio Oscar®. Giovedì 2 marzo sarà la volta di FARGO, cult dei fratelli Coen, mentre venerdì 3 marzo l’appuntamento è fissato con IN MEZZO SCORRE IL FIUME, dramma diretto da Robert Redford e vincitore della statuetta per migliore fotografia. Sabato 4 marzo la prima serata sarà invece dedicata a PEARL HARBOR, la drammatica storia d’amore tra due soldati americani al fronte e un’infermiera. Chiusura in bellezza domenica 5 marzo con REVENANT – REDIVIVO, il film vincitore di 3 premi Oscar® che valse a Leonardo DiCaprio l’ambita statuetta come migliore attore protagonista nel 2016 e la seconda consecutiva per il regista Alejandro González Iñárritu (Birdman nell’edizione del 2015).

Oltre alla trasmissione dei film in Alta Definizione su Sky Cinema Oscar® HD (canale 304), anche su Sky On Demand sarà possibile vivere l’emozione dei film da “Oscar®”. Questo il nome della collezione disponibile in modalità non lineare su Sky On Demand e Sky Go, con una selezione di titoli premiati dall’Academy divisi per tipologia di statuetta.

Tutti gli aggiornamenti sulla programmazione e sul live sono disponibili su skycinema.it/oscar, sulle pagine Facebook e Instagram di Sky Cinema e su Twitter con #JosHollywood #SkyCinemaOscar.